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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin faturası ağır! Yardımcı antrenör kırmızı kart gördü, Ersin cezalı duruma düştü

#Beşiktaş#Anıl Demirci#Ersin Destanoğlu
Beşiktaşta Galatasaray derbisinin faturası ağır Yardımcı antrenör kırmızı kart gördü, Ersin cezalı duruma düştü

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Anıl Demirci maçın ardından kırmızı kart görürken, Ersin Destanoğlu da cezalı duruma düştü.

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlıların teknik ekibine kırmızı kart çıktı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci'ye itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

ERSİN DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş'a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Bu sezon 3. haftada oynanan Karagümrük maçının 90+4. dakikasında, 10. haftada oynanan Galatasaray maçının 90+5. dakikasında ve 27. haftada oynanan Sivasspor mücadelesinin de 90+7. dakikasında sarı kart gören Ersin, bu sezon ilk kez uzatma dakikaları dışında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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#Beşiktaş#Anıl Demirci#Ersin Destanoğlu

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