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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı!

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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı!
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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta, 15 Mart’ta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaşta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı

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