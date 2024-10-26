Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 3 eksik! Antrenmana katılmadılar...

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına hız verdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

3 EKSİK VAR

Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista idmanda yer almadı. Mert Günok'un Galatasaray derbisinde riske edilmemesi beklenirken, Rashica ve Paulista'nın durumlarının yarın netleşmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla devam edecek.