×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 3 eksik! Antrenmana katılmadılar...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Milot Rashica#Gabriel Paulista
Beşiktaşta Galatasaray derbisi öncesi 3 eksik Antrenmana katılmadılar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 16:21

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına hız verdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Gözden KaçmasınRoberto Mancini, Suudi Arabistan cephesinden dudak uçuklatan tazminat alacak Galatasaraydan almamıştı...Roberto Mancini, Suudi Arabistan cephesinden dudak uçuklatan tazminat alacak! Galatasaray'dan almamıştı...Haberi Görüntüle

Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

3 EKSİK VAR

Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista idmanda yer almadı. Mert Günok'un Galatasaray derbisinde riske edilmemesi beklenirken, Rashica ve Paulista'nın durumlarının yarın netleşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Milot Rashica#Gabriel Paulista

BAKMADAN GEÇME!