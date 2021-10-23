Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Ahmet Nur Çebi...

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ bir süre takip etti. Beşiktaş, yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.