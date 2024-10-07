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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan kötü haber

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#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Süper Lig
Beşiktaşta Gabriel Paulistadan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 18:18

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Süper Lig

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