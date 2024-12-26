Beşiktaş'ta 'Fulya' krizi çözüldü

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Başkan adayı Serdal Adalı'nın yanı sıra mevcut başkan ve diğer aday Hüseyin Yücel'in yeni yönetim listesinde yer alan Önder Yiğit de kiracı firmanın sahibi Yaşar Aşçıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu arada Adalı'nın sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da tesislerin önüne gelerek zaman zaman tezahürat yaptı.Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaşar Aşçıoğlu, "Çok tatsız bir süreçten geçiyoruz. Bu projeyi yaparken ciddi zorluklardan geçtik. Beşiktaş’ın en büyük ve en önemli projesi. Beşiktaş’ın da o günkü başkanı Yıldırım Demirören’in de desteğiyle biz bu projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Ben burayı Beşiktaş’ın o dönemki başkanı Yıldırım Demirören’in baskısıyla kiralamıştım. Bu süreçte buraya tabela asmak, bayrak asmak konusu, kira konusu gündeme geldi. Tatsız konular bunlar. Bu kadar tatsızlık içerisinde bunların yaşanması hiç hoş olmadı. Kimin ne olduğu bellidir. Beşiktaş camiasına haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz. Dün yapılan haksız, hukuksuz bir müdahalede buraya bayrak, tabela asılmaya kalkıldı." diye konuştu.

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Adalı'nın kendisini ikna ettiğini söyleyen Aşçıoğlu şunları kaydetti:

"Bu sabah Serdal Adalı başkanım beni davet etti, bulunduğu mekana gittim. Kendisi bana rica etti, ‘Değerli kardeşim, biz seninle beraber böyle bir proje, böyle bir eser yaptık. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor gelin burada sulh olalım, anlaşalım. En azından başkanlık yarışı sürecinde bu tatsızlığı ortadan kaldıralım. Evet hukuken haklı olabilirsin, onu bilmiyorum. Ama bu süreçte bu bayrağı, bu tabelayı buraya asmak istiyorum.’ dedi ve beni nazik konuşmalarıyla güzellikle ikna etti. Ben de ‘Peki’ dedim. Halen hukuki hakkı yok ama olsun Beşiktaş istiyorsa, Beşiktaş için ben her şeye varım. Akabinde Hüseyin başkan beni aradı, ‘Yaşar bey sizden rica ediyorum bu tabelayı açma noktasında. Bunu yap benim için.’ dedi. O da çok güzel sözler kullandı. Nazik konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her iki başkana da başarılar diliyorum"

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Aşçıoğlu'na teşekkür eden Serdal Adalı da "Bu arma Beşiktaş’ın arması ne Hüseyin Yücel’in arması ne Serdal Adalı’nın arması. Hiç böyle bir şeyden de faydalanma gibi bir amacım yok. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra Yaşar beye gerekli anlayışı gösterdiği için teşekkür ederim. Bir an önce bu armamızı Beşiktaş’ın malı olan bu binaya asmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan armanın teslim edilmesi konusunda da kısa süreli kriz yaşandı. Adalı tarafının iddialarına göre, armanın teslim edilmesi engellendi. Beşiktaşlı taraftarların bir süre sonra depodan çıkardığı arma, ekipler tarafından binaya yerleştirildi.

Armanın depodan alınmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, "Geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet bir sene uğraştılar ama bugün sabah kısmet oldu 1,5-2 saat bekledik armayı. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bugün olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş’ın mallarını korumaya, sahip çıkmaya ve Beşiktaş’ın bir kuruşunu kimseye yedirmemek için yola çıktık. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bu armayı binaya asacağız. Sonrasında da diğer harfleri tamamlayacağız. Bundan sonra da Beşiktaş’a ait her mülkün üstüne de mutlaka armamızı asacağız." ifadelerini kullandı.

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Önder Yiğit ise "Başkanımızın Yaşar Bey’le görüşmeleri sonucunda şu an armamızı buraya getirdik. Beşiktaş için canıgönülden bundan sonraki süreç için hepimiz takipçisi olacağız." dedi.

Beşiktaş Kulübüyle kiracısı Aşçıoğlu arasındaki tahliye ve icra davasının sona ermesinin ardından dün akşam kulüp arması binaya asılmak istemiş ancak kiracı firma buna izin vermeyince gerginlik yaşanmıştı.