Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:
Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle