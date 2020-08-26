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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı

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Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı
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Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)

Beşiktaşta forma numaraları açıklandı

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