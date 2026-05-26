Beşiktaş'ta Filipe Luis için ikna seferi! Önder Özen Portekiz'e gitti

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta başında Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazandı.

Önder Özen'in Futbol Direktörü olarak göreve başlamasının ardından siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için birçok isim gündeme gelmesine rağmen Filipe Luis ve Razvan Lucescu öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş'ın daha önce temasa geçtiği ancak ilk etapta Türkiye'de takım çalıştırma fikrine sıcak bakmadığı belirtilen 40 yaşındaki genç çalıştırıcı ile Beşiktaş yönetiminin bir görüşme daha gerçekleştireceği kaydedildi.

Haberin Devamı

ÖNDER ÖZEN VE MURAT KILIÇ PORTEKİZ'E UÇTU

Beşiktaş'ta Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, Filipe Luis ve menajeri Jorge Mendes ile görüşme gerçekleştirmek ve Brezilyalı teknik adamı ikna etmek amacıyla Portekiz'e gitti.

Filipe Luis'in ikna edilememesi durumunda, başta Razvan Lucescu olmak üzere listedeki diğer adaylarla temas kurulacak.

"İHANET" İLE SUÇLANMIŞ, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ!

Filipe Luis, sözleşme yenileme sürecinde Flamengo Başkanı Luiz Eduardo Baptista ile ciddi çatışmalar yaşamış; bu süreçte kulüpten habersiz şekilde Chelsea ile görüştüğü ve Flamengo ile iletişimi kestiği iddia edilerek başkan tarafından 'ihanet' ile suçlanmıştı.

2027'ye dek sözleşmesi bulunan Filipe Luis'in görevine Mart ayında 8-0 kazanılan Madureira maçının ardından kulüp tarafından son verilmişti.

1,5 YILDA 4 BÜYÜK KUPA KAZANDI!

Teknik adamlık kariyerinin ilk ve tek deneyimini Flamengo'da yaşayan Filipe Luis, 1,5 yıl çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda büyük başarılara imza attı.

Haberin Devamı

Filipe Luis döneminde Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olarak kabul edilen Libertadores'i müzesine götüren Flamengo ayrıca 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası olmak üzere toplam 4 büyük kupa kazandı.

Flamengo'nun başında 100 resmi maça çıkan Filipe Luis, 63 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayarak 2.10 puan ortalaması yakaladı.