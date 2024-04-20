Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan yeni hoca ve Fenerbahçe derbisi sözleri

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Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

İşte Feyyaz Uçar'ın açıklamaları:

"SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE İLE TAMAMLAYACAĞIZ"

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu maçın, bu galibiyetin, bu oyunun, tabii ki hala eksiklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu bunları daha iyi hale getireceğiz. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz."

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"FERNANDO SANTOS BU CESARETİ GÖSTERDİ"

"Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Hoca ihtiyacı hasıl olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü. Sezon arası olması nedeniyle, kadro dolayısıyla, görüşülen 20 hocadan çoğundan okey alamadık. Sayın Fernando Santos bu cesareti gösterdi. Biz aynı arayışı, birkaç hafta içerisinde yeniden başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var. Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler."

"HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK"

"Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz. Ankara'nın değerli bir ekibi. Kupada hak ettikleri yerdeler. Bizim hedefimiz kupayı almak. İki maç da zor olacak. İç sahada son derece istekli, agresif oynayan bir Ankaragücü var. İki ayaklı bir maç. Amacımız olmadan gol yemeden dönmek olur. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Bugünkü Ankaragücü, oyun oynamaya çalışan, birçok pozisyon yakalayan bir ekipti. Aynı anlayışla çıkacaklarını düşünüyorum."

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FENERBAHÇE DERBİSİ HAKKINDA

"Şu anda maç maç gideceğiz. Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak. Beşiktaş öz kaynak düzenine çok önem veren bir ekiptir. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak."