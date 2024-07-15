Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar’dan büyük iddia: Immobile 25 golün altında atmaz

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni transferleri Ciro İmmobile’dan çok umutlu olduğunu ve golleriyle takıma büyük katkı yapacağına inandığını söyledi. İmmobile için dün Slovenya kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, göreve geldikleri günden bu yana doğru transferler yaptıklarını savundu. Kendisi de eski bir forvet olan Uçar, “İmmobile tahmini kaç gol atar?” sorusu üzerine, “Penaltılarla birlikte bence 25 golün altına falan düşmez” iddiasında bulundu. Rafa Silva, Gabriel Pauliste ve Ciro İmmobile transferlerini kampa yetiştirdiklerine dikkat çeken Uçar, “Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel’e teşekkür ediyorum. Yaptığı fedakârlıkları biliyorum” dedi.

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MUTLAKA BİRİLERİNİN AYRILMASI LAZIM

Transfer çalışmalarını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un istekleri doğrultusunda sürdürdüklerini ifade eden Feyyaz Uçar, takımdan 7 futbolcuyu göndereceklerini belirterek şöyle devam etti: “Şu ana kadar hocanın istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu şekilde devam edecek. Mutlaka birilerinin ayrılması lazım. 7 oyuncudan ayrılmak zorundayız. Brad Friedel’in öncelikli görevi bu konuda Beşiktaş’a yardımcı olması. Bazı oyunculara teklifler var. Bazılarına da yok ne yazık ki. Bu safhada sıkıntılar var. Ama bir şekilde bunu başarmamız lazım. Brad Friedel, çalışmalara devam ediyor. Gitmesi söz konusu olan oyunculardan da destek istiyoruz. Giderken el sıkışarak, kucaklaşarak ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkaramayacağız.