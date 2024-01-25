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Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ilk transfer isteği belli oldu!

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#Beşiktaş#Santos#Duarte
Beşiktaşta Fernando Santosun ilk transfer isteği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 14:38

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş son iki lig maçında gol atamadı. Teknik direktör Fernando Santos, basın açıklamasında transfer yapılması gerektiğini ifade etmişti. Listesini yönetime ileten Portekizli teknik adamın istediği o oyuncuyla anlaşma sağlandı.

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Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bu görüntü çizen Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım son iki lig maçında gol atamadı.

Hafta sonu pazar günü Sivasspor deplasmanına gidecek olan Kartal, bu maçı kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

TARAFTAR, YÖNETİME SESLENDİ

Beşiktaş taraftarları Adana Demirspor maçının son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son anları ve sonrasında 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu.

Ara transfer döneminde ilk hamlesini yapan Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı.

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SANTOS LİSTEYİ VERDİ

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Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam siyah-beyazlı yönetim, yeni bir yıldız oyuncu için transfer için kolları sıvadı.

Sabah'ın haberine göre; Fernando Santos'un verdiği listedeki oyuncular için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ikinci transferini yapmaya çok yakın.

Beşiktaş'ta acil ihtiyaç olan stoper ve ön libero mevkileri için transferlerde son aşamaya gelindi. Siyah-beyazlılar, savunmayı toparlamak adına stopere yapmak istediği takviye için Getafe'den Domingos Duarte ile 2.5 yıllığına anlaştı.

Teknik direktör Fernando Santos'un adını verdiği oyuncular arasında yer alan 28 yaşındaki Portekizli stoper için La Liga ekibi ile pazarlıklar sürüyor. Tecrübeli oyuncu konusunda bonservisle satın alma ile zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık seçenekleri görüşülüyor.

Duarte'nin de kulübüne ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenilirken, Getafe ile henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlıların bu transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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#Beşiktaş#Santos#Duarte

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