Beşiktaş'ta Fernando Santos'un gönlündeki isim Anastasios Bakasetas

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Fernando Santos’un transferle ilgili bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya, “Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi” cevabını vermiş ve öncelikle bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etmişti. Siyah beyazlı yönetim, Türkiye ve Avrupa liglerinden Santos’un aradığı özelliklere sahip çok sayıda futbolcu önerirken, Portekizli çalıştırıcı, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas isminde karar kıldı.

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BEŞiKTAŞ iLE TRABZONSPOR BONSERViS PAZARLIĞINDA

Santos’tan gelen yanıt üzerine Bakasetas’ın transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu. 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic’in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.

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PiYASA DEĞERi 9 MiLYON EURO

Trabzonspor, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Anastasios Bakasetas’ı, Ocak 2021’de 3 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan satın aldı. Geldiği günden itibaren takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 121 resmi karşılaşmada 57 gole katkı yaparken (33 gol, 24 asist), 1’er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’nın da asları arasında yer alıyor.