×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un gönlündeki isim Anastasios Bakasetas

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor
Beşiktaşta Fernando Santosun gönlündeki isim Anastasios Bakasetas
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas’ı istedi. Takıma liderlik yapacak oyuncu talep eden Fernando Santos, kendisine önerilen isimler arasından Anastasios Bakasetas’ı seçti. Beşiktaş yönetimi, transferi bir an önce gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Fernando Santos’un transferle ilgili bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya, “Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi” cevabını vermiş ve öncelikle bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etmişti. Siyah beyazlı yönetim, Türkiye ve Avrupa liglerinden Santos’un aradığı özelliklere sahip çok sayıda futbolcu önerirken, Portekizli çalıştırıcı, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas isminde karar kıldı.

Gözden KaçmasınTFFden İsrailli oyuncular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev için kararTFF'den İsrailli oyuncular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev için kararHaberi görüntüle

BEŞiKTAŞ iLE TRABZONSPOR BONSERViS PAZARLIĞINDA

Santos’tan gelen yanıt üzerine Bakasetas’ın transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu. 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic’in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEnes Ünalın duygusal anları: Neredeyse ağlayacaktımEnes Ünal'ın duygusal anları: Neredeyse ağlayacaktımHaberi görüntüle

PiYASA DEĞERi 9 MiLYON EURO

Trabzonspor, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Anastasios Bakasetas’ı, Ocak 2021’de 3 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan satın aldı. Geldiği günden itibaren takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 121 resmi karşılaşmada 57 gole katkı yaparken (33 gol, 24 asist), 1’er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’nın da asları arasında yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!