Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan maç sonu tepki: 'Hakkımız yendi'

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Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Fernando Santos, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un sözleri;

Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık, gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik

OYUNCULARIM ANLAMALI

Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse endi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık.

HAKEM TEPKİSİ

Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil.

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SİVAS'IN HAKKINI YEMEYELİM

Sivas'ın hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Maçı kazandılar. Sivasspor, bizim hatalarımızı değerlendirdi ve kazandı. Biz iyi olmak, kendimize odaklanmak zorundayız. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha iyi olmak, gol yememek ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber uğraşacağız. Yapmak zorundayız.

YÖNETİME GÜVENİYORUM

Yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. Trabzonspor maçına 1 hafta var. İyi hazırlanmak zorundayız. O maç çok önemli. İlk düdükten son düdüğe kadar oyun içinde kalmalıyız. Bu şekilde maça kötü başlamamalıyız. 1 haftamız var, bu süreci iyi değerlendireceğiz.