Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'den üç isme önlem!

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

Kartal, derbide Guendouzi, Asensio ve Nene'ye tedbir alacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arası sonrasında karşılaşacakları Fenerbahçe’de Asensio, Guendouzi ve Nene’ye özel önlem alacak.

Deneyimli çalıştırıcı Futbol Komitesinden Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu ile yaptığı sohbette “Rakibimizin teknik kapasitesi yüksek çok sayıda ismi var. Oyun sistemleri Asensio, Guendouzi ve Nene üzerine kurulu. Bu üç ismi kilitlersek rakibin hücum gücünü önemli ölçüde kırarız” dedi.

Yalçın ayrıca “Fenerbahçe koşan, baskılı oynayan geniş kadrolu bir ekip. Bu nedenle işimiz çok zor ama rakibimizin zaaflarını çok iyi biliyoruz. Bol gollü galibiyet planlıyoruz” diye konuştu.

