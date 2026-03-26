Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'den üç isme önlem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arası sonrasında karşılaşacakları Fenerbahçe’de Asensio, Guendouzi ve Nene’ye özel önlem alacak.

Deneyimli çalıştırıcı Futbol Komitesinden Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu ile yaptığı sohbette “Rakibimizin teknik kapasitesi yüksek çok sayıda ismi var. Oyun sistemleri Asensio, Guendouzi ve Nene üzerine kurulu. Bu üç ismi kilitlersek rakibin hücum gücünü önemli ölçüde kırarız” dedi.

Yalçın ayrıca “Fenerbahçe koşan, baskılı oynayan geniş kadrolu bir ekip. Bu nedenle işimiz çok zor ama rakibimizin zaaflarını çok iyi biliyoruz. Bol gollü galibiyet planlıyoruz” diye konuştu.