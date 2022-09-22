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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi Dele Alli ve Ghezzal belirsizliği!

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#Beşiktaş#Ghezzal#Alli
Beşiktaşta Fenerbahçe maçı öncesi Dele Alli ve Ghezzal belirsizliği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Beşiktaş'ta 2 yıldızın Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği net değil.

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Milli maçlar öncesi çıktığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş için lige verilen ara sonrasında çıkılacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor.

Kötü gidişe ezeli rakibi karşısında alınacak bir galibiyetle son vermek isteyen Kartal 3 günlük aranın ardından bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon büyük sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda Ankaragücü deplasmanında maçı tamamlayamayan Dele Alli’den kısmen sevindirici haber geldi. Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle Başakşehir ve İstanbul maçlarını kaçıran İngiliz yıldız dün sahaya indi. Kendisine uygulanan özel program dahilinde antrenman yapan Alli derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

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Devre arasında çıktığı Alanya maçından bu yana takımdan uzak kalan Rachid Ghezzal’ın durumundaki belirsizlik ise devam ediyor. Ligde 4 maçtır takımdan uzak kalan Cezayirli futbolcunun hafta başında takımla çalışmalara başlaması planlanırken derbide yer alıp almayacağı ise son gün belli olacak

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