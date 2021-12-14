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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde takımın başında olacak isim belli oldu

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Derbi
Beşiktaşta Fenerbahçe derbisinde takımın başında olacak isim belli oldu
İsmail ER

Yeni teknik direktörü belirlemek için toplanan Beşiktaş yönetim kurulu kararını verdi. Siyah beyazlı yönetim, daha önce de takımı çalıştıran Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay’ın yanı sıra Okan Buruk, İlhan Palut, yabancılardan da Bruno Pinheiro, Slaven Bilic, Stanislav Cherchesov ve Kurban Berdiyev isimlerini masaya yatırdı. Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Çalışmalarımız bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam edeceğiz” dedi.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün teknik direktör gündemiyle toplandı ve Sergen Yalçın’ın istifasıyla boşalan göreve kimin getirileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği toplantıda, 19 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar takımı U19 Takımı Antrenörü Önder Karaveli’nin çalıştırması kararı alındı. Siyah beyazlı takım, önceki gün Karaveli yönetiminde oynadığı karşılaşmada Kayserispor’u 4-2 yenerek Süper Lig’de 5 maç sonra ilk galibiyetini elde etmişti.

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Aday listesine Palut ve Berdiyev de eklendi

Yönetim toplantısında 4’er yerli ve yabancı teknik direktör gündeme geldi. Türk hocalardan; daha önce de takımı çalıştıran Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay’ın yanı sıra Okan Buruk ile İlhan Palut isimleri masaya yatırıldı. Yabancılardan da Portekizli Bruno Pinheiro, Hırvat Slaven Bilic, Rus Stanislav Cherchesov ve Türkmen Kurban Berdiyev ön plana çıktı. Söz konusu isimler içinde en kuvvetli adayların Güneş ve Çalımbay olduğu öğrenildi. Daha önce görüşülen ve anlaşma sağlanamayan Alman teknik direktör Daniel Farke’den ise tamamen vazgeçildiği bildirildi.

Kazancı: Birkaç güne ihtiyacımız var

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Yönetim kurulu toplantısı sonrası teknik direktör arayışı ile ilgili bilgi veren Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam edeceğiz. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu” dedi.
Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, “Tabii. Birçok değerli hocamız var. Hata yapmak istemiyoruz. Bruno Pinheiro da gündemde. Slaven Bilic hâlâ adaylardan biri. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Derbi

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