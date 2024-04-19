Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız isim göz doldurdu! Serdar Topraktepe detayı...

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederken siyah beyazlılar Serdar Topraktepe ile dikkat çeken bir galibiyet elde etti.

AL-MUSRATİ 4 MAÇ SONRA 11’DE

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Al-Musrati, 4 maç sonra ilk 11’de görev yaptı. Son olarak Gaziantep FK maçında 11’de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Başakşehir maçında sonradan oyuna dahi olan Al-Musrati, Samsunspor maçında ise süre bulamamıştı. Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Serdar Topraktepe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 11’de görevlendirdi. Ayrıca İngiliz stoper Worrall da 2 maçlık aranın ardından 11’e döndü. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti.

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UMUT MERAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetten izin aldı. Sabah saatlerinde tesislerinden ayrılan Meraş, mücadele kadrosuna dahil edilmedi. Umut Meraş’ın yerine sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanan Serkan Emrecan Terzi; kendisinin talebi, teknik heyetin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil oldu.

BAŞKAN ARAT, ANKARA’DAN GELEN KÜÇÜK MİSAFİRLERLE MAÇI İZLEDİ

Öte yandan başkan Sayın Hasan Arat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ile birlikte Ankara ve İstanbul’dan gelen çocuklarla birlikte Tüpraş Stadyumu’nda VIP tribünde mücadeleyi izledi.

SVENSSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Beşiktaş’ta Ankaragücü maçına sarı kart sınırında çıkan Svensson, mücadelenin 31’inci dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli sağ bek bu sezon 4’üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Svensson, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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EMRECAN TERZİ DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte Umut Meraş’ın yerine son anda kadroya dahil edilen ve sakatlık riskine rağmen sol bekte görev alabilecek diğer oyuncuların da sakat olması nedeniyle ilk 11’de görev alan Serkan Emrecan Terzi mücadeleye devam edemedi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sakatlanan genç sol bek, 44’üncü dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç’a bıraktı.

MULEKA 5 AY SONRA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş’ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, MKE Ankaragücü’ne karşı attığı golle Süper Lig’de tam 5 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’nın golleriyle galibiyete uzandı. Takımının ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, böylelikle uzun süreli gol sessizliğini de bozdu. Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, ilerleyen süreçte çıktığı 16 maçta skor katkısı verememişti.

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BEŞİKTAŞ’A TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ YARIYOR

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilginç bir istatistiğe de imza attı. Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş’ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’la ilk karşılaşmada İstanbulspor’u 2-0’la geçti.

Yılmaz’ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0’lık skorla aştı. Çalımbay’ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor’u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.

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Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0’lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti. Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

ERNEST MUÇİ 3. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı forma altında 3. golünü MKE Ankaragücü’ne attı.

Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’dan geldi.

Arnavut futbolcu Muçi, bu golle siyah-beyazlılarda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ligde 9 maçta top koşturan Muçi, daha önce İstanbulspor ve Antalyaspor ağlarını da sarsmıştı.

Türkiye Kupası’nda ise çeyrek final aşamasında Konyaspor’a karşı forma giyen başarılı futbolcu, skor üretemedi.