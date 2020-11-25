Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Oğuzhan Özyakup çalışmalara başladı...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP İDMANDA!

Koronavirüs karantina süreci sona eren Oğuzhan Özyakup da takımla birlikte derbi çalışmalarına katıldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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