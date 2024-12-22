Beşiktaş'ta Felix Uduokhai: Takımda kafalar rahat olmalı

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Beşiktaş’ta sakatlığının ardından formasına kavuşan Felix Uduokhai 1-1 biten Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kulübün içinde bulunan sıkıntıların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. 27 yaşındaki futbolcu “Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. 2. yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız” dedi. Uduokhai sağlık durumu için de şunları söyledi: “Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. 2. yarıda da yüzde 100’ümle geri dönmüş olacağım.”

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HEM HÜCUMDA HEM DEFANSTA İYİ DEĞİLİZ

Siyah beyazlı takımda Felix Uduokhai’nin ardından Alanya beraberliği sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Alex Oxlade-Chamberlain de kulüpte yaşanan problemlere vurgu yaptı. Bu sezon Süper Lig’de 4 kez forma şansı bulan Chamberlain “Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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SAVAŞTIK AMA YİNE OLMADI

İkinci yarıda sakatlanan Salih Uçan’ın yerine oyuna giren Cher Ndour, geçen haftaya göre daha iyi olduklarını ama yine de kazanamadıklarını söyledi. Mutlaka kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten siyah beyazlı futbolcu, “Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.