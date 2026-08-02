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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai gelişmesi!

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Transfer
Beşiktaşta Felix Uduokhai gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 14:05

Beşiktaş’ta Felix Uduokhai için Werder Bremen'in devrede olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Felix Uduokhai’ye Almanya’dan ilgi artıyor.

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Daha önce Schalke 04’ün gündemine gelen 28 yaşındaki savunmacı için bu kez Bundesliga ekibi Werder Bremen devreye girdi.

Beşiktaşta Felix Uduokhai gelişmesi

Alman temsilcisinin, deneyimli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Schalke 04 ile maaş konusunda anlaşamayan Uduokhai’nin, Werder Bremen ile görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Deneyimli futbolcunun, yeniden ülkesinde oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Olası ayrılık durumunda siyah beyazlıların savunma hattına yeni bir takviye yapması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Transfer

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