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GeriFutbol Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti!

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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

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Bu arada, çalışmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

 

Beşiktaşta Fatih Karagümrük hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti

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