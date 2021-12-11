Beşiktaş'ta Farke 'hayır' dedi, gözler Okan Buruk'ta!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Talihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorumTalihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorum#Zeynel Yıldırım
Almanyanın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olafı anlattıAlmanya'nın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olaf'ı anlattı#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Omikron belirsizliğiOmikron belirsizliği#Omicron
Bakan Akar açıkladı Şehitlerin kanı yerde kalmadıBakan Akar açıkladı! Şehitlerin kanı yerde kalmadı#Hulusi Akar
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Berrakın sıkıntısıBerrak'ın 'sıkıntısı'#Berrak Tüzünataç
Portekizden Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddettiPortekiz'den Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'#Beşiktaş
Neye uğradığımızı şaşırdık İstanbulda fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi'Neye uğradığımızı şaşırdık!' İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi#Fırtına
Acil serviste dehşet Korku dolu anlar böyle görüntülendiAcil serviste dehşet! Korku dolu anlar böyle görüntülendi#Patlama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Farke 'hayır' dedi, gözler Okan Buruk'ta!

#Beşiktaş#Okan Buruk#Farke
Beşiktaşta Farke hayır dedi, gözler Okan Burukta
İsmail ER

Daniel Farke’den gelen olumsuz yanıt üzerine diğer adaylara yönelen siyah beyazlı yönetim, öncelikle Okan Buruk’la görüşecek. Buruk’un yanı sıra Paulo Fonseca, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek ve Tayfur Havutçu ile ilgilenen Beşiktaş’ın gündemine gelen son isim, geçmişte de takımı çalıştıran Slaven Bilic oldu.

Haberin Devamı

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından vakit geçirmeden teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş, önceki gün temas kurduğu Daniel Farke’den olumsuz yanıt aldı. Alman Sport1’den Patrick Berger’in iddiasına göre Farke, 1,5 yıl için 2 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılara, “Böyle büyük bir kulüp tarafından istenmek benim için onur verici ancak sezon ortasında bir takım devralmak istemiyorum. Şu anki planım sezon sonuna dek dinlenmek” karşılığını verdi.

1-2 gün içinde sonuç alınacak

Farke'nin olumsuz cevabı üzerine listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Okan Buruk’la görüşme kararı aldı. Siyah beyazlıların Buruk’u liste başı yapmasının en önemli sebepleri, futbol oynadığı dönemde 2 yıl Beşiktaş forması giydiği için camianın dinamiklerini iyi bilmesi, 2019-20 sezonunda Medipol Başakşehir’i Süper Lig şampiyonu yapması ve halen bir takımda çalışmaması. 48 yaşındaki Okan Buruk ile 1-2 gün içinde görüşme yapılıp olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Portekiz basınından Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddettiSon Dakika Haberi... Portekiz basınından Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'Haberin Tüm Görselleri

Bilic, 2021 sonu serbest kalacak

Haberin Devamı

Okan Buruk’un yanı sıra Portekizli Paulo Fonseca ve Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Tayfur Havutçu ile ilgilenen siyah beyazlılarda, halen Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’ı çalıştıran ve bu yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan Slaven Bilic’in de aday listesine girdiği öğrenildi.

Kartal'da 2 sezon

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, siyah beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra West Ham United, Al-İttihad Cidde, West Bromwich Albion’da görev yapmış ve ardından Çin’e gitmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Okan Buruk#Farke

BAKMADAN GEÇME!

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat
Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık