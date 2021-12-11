Beşiktaş'ta Farke 'hayır' dedi, gözler Okan Buruk'ta!

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Sergen Yalçın’ın istifasının ardından vakit geçirmeden teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş, önceki gün temas kurduğu Daniel Farke’den olumsuz yanıt aldı. Alman Sport1’den Patrick Berger’in iddiasına göre Farke, 1,5 yıl için 2 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılara, “Böyle büyük bir kulüp tarafından istenmek benim için onur verici ancak sezon ortasında bir takım devralmak istemiyorum. Şu anki planım sezon sonuna dek dinlenmek” karşılığını verdi.

1-2 gün içinde sonuç alınacak

Farke'nin olumsuz cevabı üzerine listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Okan Buruk’la görüşme kararı aldı. Siyah beyazlıların Buruk’u liste başı yapmasının en önemli sebepleri, futbol oynadığı dönemde 2 yıl Beşiktaş forması giydiği için camianın dinamiklerini iyi bilmesi, 2019-20 sezonunda Medipol Başakşehir’i Süper Lig şampiyonu yapması ve halen bir takımda çalışmaması. 48 yaşındaki Okan Buruk ile 1-2 gün içinde görüşme yapılıp olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılması bekleniyor.

Bilic, 2021 sonu serbest kalacak

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Okan Buruk’un yanı sıra Portekizli Paulo Fonseca ve Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Tayfur Havutçu ile ilgilenen siyah beyazlılarda, halen Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’ı çalıştıran ve bu yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan Slaven Bilic’in de aday listesine girdiği öğrenildi.

Kartal'da 2 sezon

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, siyah beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra West Ham United, Al-İttihad Cidde, West Bromwich Albion’da görev yapmış ve ardından Çin’e gitmişti.