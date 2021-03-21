Beşiktaş'ta Ersin Destaoğlu'ndan maç sonu Altay itirafı! 'Tebrik ederim'

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı tebrik eden Ersin, "Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Kaybettiğimiz bir şey yok. Aynı şekilde oynayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

LİDERİZ, AVANTAJLARIMIZ VAR

Ersin Destanoğlu sözlerini, "Çok iyi top oynuyoruz. Arkadaşlığımızı herkes görüyor. Oynadığımız futbol bu ligin üstünde. Lideriz. Avantajlarımız var. Milli aradan sonra galibiyetlerle devam ederek yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

OZAN TUFAN GÜZEL BİR ŞUT ATTI

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Welinton ise "Pozisyon üstünlüğü olan biziz. 2. golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak ettik. 1 puan! Kazanılmış 1 puan. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç var. Futbol bu. Olabilecek şeyler bunlar. Ozan Tufan güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Biz aynı iştahlı oyunumuzla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.