Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan 'şampiyonluk' yorumu!

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Süper Lig'de Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Ersin, "Performansım için mutluyum. İnişli çıkışlı başladım. Bunu daha istikrarlı hale getirmem gerekiyordu. Mutluyum. İyi gidiyorum. Seri yakaladık. Gol yememe serisi önemli ama önemli olan 3 puan. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Ersin Destanoğlu sözlerini, "BAY haftası iyi dinlendik, iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre bitmesine yakın da böyle bir seri yakalamıştık. Şimdi de böyle bir seri yakalamak istiyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

ELİMDEN GELENİ YAPARIM

Şenol Güneş'e de çağrıda bulunan Ersin, "İnşallah. Şenol Hoca'nın kararı. Ben elimden geleni yapacağım. Ümit Milli Takım'da da varım. Nereye çağrılırsam çağrılayım milli arma için elimden geleni yapayım." şeklinde konuştu.