Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı. Kaledeyken şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Bazen bizim de hatalarımız oluyor ama takım arkadaşlarım, futbolcu abilerimiz çok destek oluyor. İnşallah şampiyon oluruz.

Ghezzal bugün birkaç defa dağıttı zaten. Alışığız onun böyle gollerine. İnşallah ilerleyen haftalarda da devam eder.