MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
GeriFutbol Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 3-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı. Kaledeyken şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Bazen bizim de hatalarımız oluyor ama takım arkadaşlarım, futbolcu abilerimiz çok destek oluyor. İnşallah şampiyon oluruz.

Ghezzal bugün birkaç defa dağıttı zaten. Alışığız onun böyle gollerine. İnşallah ilerleyen haftalarda da devam eder.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi