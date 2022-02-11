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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan penaltı sözleri! 'Maçtan önce çalıştım'

#Ersin Destanoğlu#Rachid Ghezzal#Beşiktaş
Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan penaltı sözleri Maçtan önce çalıştım

Beşiktaş'a turu getiren penaltı atışlarını kurtaran Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Göztepe'yi elediği maçın penaltılarında kalesinde devleşen Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ersin'in açıklamaları;

"Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz."

"Maçtan önce kim nereye atıyor çalıştım. Penaltıları bundan dolayı kurtardığımı düşünüyorum. Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü dediğim gibi maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum."

GHEZZAL: TURU HAK ETTİK

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da maçın ardından şöyle konuştu;

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"Bu sene zor geçiyor. Tüm takımlar daha güçlü. Her maçı bu şekilde savaşarak oynamalıyız. Lig zorda ama kupa bizim için hedef. Bugünkü gibi oynamalıyız. Maçı ve turu hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum."

"Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı. Ersin adına çok mutluyum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ersin Destanoğlu#Rachid Ghezzal#Beşiktaş

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