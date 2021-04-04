Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan hakem tepkisi! 'Dengede tutmak lazım'

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'MİLLET NELER YAPIYOR, UYARMIYOR'

Hakem yönetimini eleştiren Ersin, "Hakem ağabeye bir şey demek istemiyorum. Yaşımız genç, eleştirmek bizim şeyimiz değil. Gerekenleri söylerler. Topu 1 kere almaya gidiyoruz uyarıyor. Millet neler yapıyor, uyarılmıyor. Teraziyi biraz daha dengeli tutmaları gerekiyor." dedi.

'DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ'

Ersin Destanoğlu sözlerini, "Maça iyi başlamadık. Gol atmak için, 3 puan almak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Çok iyi bir takımız. Bu mağlubiyet bize ders oldu. Şampiyonluğa inancımız aynen devam ediyor." ifadeleriyle tamamladı.