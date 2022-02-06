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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan hakem Abdulkadir Bitigen'e 'uyarı' tepkisi

#Beşiktaş#Montero#Ersin Destanoğlu
Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan hakem Abdulkadir Bitigene uyarı tepkisi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Montero, Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

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Penaltı bekledikleri pozisyonlarda hakemin VAR'a gitmemesini eleştiren Montero, "Daha iyi oynamalıydık, kazanmalıydık. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Formasyonları hoca maç içinde değiştirebiliyor. Üçlü başladık, dörtlüye döndük. Bunlar olabilecek şeyler. Penaltı pozisyonunu izlemedim ama hakemlerin bizim lehimize olan pozisyonlarda VAR'a gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. En azından hakem VAR'a gidebilirdi, böylece daha net olurdu her şey" diye konuştu.

"NEDEN BEN 30. DAKİKADA UYARILIYORUM?

Hakem Abdulkadir Bitigen'in kendisini uyarmasıyla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu, "Kendi oyunumun üzerine koymaya çalışıyorum. Çalışmalarımı gerçekleştiriyorum ve bunu sahaya yansıttığımda daha iyi hissediyorum. Benim söylemek istediğim başka bir konu var. Bu ligde oyuncu olsun kaleci olsun zaman geçirmeyen futbolcu yok. Ama ben yapınca hemen uyarılıyorum, başka kaleciler yapınca 90'da sarı görüyor. Ben niye 30. dakikada uyarılıyorum da diğerleri 90. dakikada uyarılıyor? Şu an sadece Abdülkadir Hoca açısından söylemek istemiyorum. Daha dikkatli olmalarını istiyorum." dedi.

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"BUGÜN MAALESEF YÜZÜMÜZ GÜLMEDİ"

Güven Yalçın ise "Bir puandan mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Bu coşkulu taraftarın önünde kazanmak istiyorduk. Maalesef top girmedi. Çok çalışıyoruz, çabalıyoruz ama bugün maalesef yüzümüz gülmedi. Özel çalışmaları hepimiz yapıyoruz. Oynamak istiyorum, herkes oynamak istiyor. Bu hocanın kararı. Herkes yüzde yüzünü veriyor, bunda şüphe yok. Formayı alırsam yüzde yüzümü vereceğim." şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Montero#Ersin Destanoğlu

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