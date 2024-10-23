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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan büyük özveri! Lyon maçında eldivenleri giyecek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Avrupa Ligi
Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan büyük özveri Lyon maçında eldivenleri giyecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

Sakatlığı tam anlamı ile geçmeyen genç kaleciden Avrupa’daki kritik karşılaşma öncesi büyük özveri. Mert’in sakatlığında kalede deneyimli bir isim olmasını isteyen van Bronckhorst ile konuşan Ersin Destanoğlu “Sakatlığımı hissediyorum ama sakat olsam da bu karşılaşmada oynamak istiyorum” dedi. Hollandalı teknik adam da Ersin’e hazır olması talimatını verdi.

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Beşiktaş’ta Olympique Lyon maçı öncesi yaşanan kaleci krizi çözüme kavuştu. Bilindiği gibi Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptanırken, E.Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu’nun tam hazır olmaması nedeniyle bu kritik maçta kaleye, henüz A takım tecrübesi olmayan 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin veya 18 yaşındaki Emir Yaşar’ın geçmesi söz konusuydu. Fransız ekibi karşısında kalede deneyimli bir isim olmasını isteyen teknik direktör Giovanni van Bronkhorst, dün yapılan son antrenmanda Ersin Destanoğlu ile konuşarak kendisini nasıl hissettiğini sordu. Ersin ise “Sakatlığımı hissediyorum ama sakat olsam da bu karşılaşmada oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Van Bronckhorst kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ile konuşarak Lyon maçında kaleyi Ersin’e teslim edeceğini ve bu oyuncunun hazır olmasını istedi. Bununla beraber her ihtimale karşı Göktuğ ve Emir’in ikisi de Lyon kafilesine dahil edilecek.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Avrupa Ligi

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