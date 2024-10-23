Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan büyük özveri! Lyon maçında eldivenleri giyecek

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Beşiktaş’ta Olympique Lyon maçı öncesi yaşanan kaleci krizi çözüme kavuştu. Bilindiği gibi Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptanırken, E.Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu’nun tam hazır olmaması nedeniyle bu kritik maçta kaleye, henüz A takım tecrübesi olmayan 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin veya 18 yaşındaki Emir Yaşar’ın geçmesi söz konusuydu. Fransız ekibi karşısında kalede deneyimli bir isim olmasını isteyen teknik direktör Giovanni van Bronkhorst, dün yapılan son antrenmanda Ersin Destanoğlu ile konuşarak kendisini nasıl hissettiğini sordu. Ersin ise “Sakatlığımı hissediyorum ama sakat olsam da bu karşılaşmada oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Van Bronckhorst kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ile konuşarak Lyon maçında kaleyi Ersin’e teslim edeceğini ve bu oyuncunun hazır olmasını istedi. Bununla beraber her ihtimale karşı Göktuğ ve Emir’in ikisi de Lyon kafilesine dahil edilecek.

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Gözden Kaçmasın Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı Haberi görüntüle

KALECi TUĞRA PROFESYONEL iMZA ATTI

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar süren bir profesyonel sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada “Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz” denildi. Tuğra Beşiktaş alt yapısına 2019’da Ünye 1957 Spor’dan gelmişti.