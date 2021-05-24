Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na ilk resmi teklif! Lille de istiyor ancak...

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın yıldız isimleri, Avrupa transfer piyasasında yer almaya devam ediyor. Son iddia ise Fransa'dan geldi...

Fransız L'Equipe Gazetesi, Nice Kulübü'nün Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Walter Benitez'le gelecek sezondan itibaren yola devam etmek istemeyen Nice'in gelecek vaat eden bir kaleci aradığı ve listesinin ilk sırasına Ersin'i yazdığı kaydedildi.

Sözleşmesi biten ikinci kaleci Yoan Cardinale ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Nice'in futbol direktörü Julien Fournier'nin Ersin'in durumunu araştırmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği belirtildi. Kendi yaş grubunda geleceği en parlak futbolculardan gösterilen Ersin'in transferini hızlıca bitirmek isteyen Fransız ekibi, Beşiktaş'a ilk teklifini yaptı.

Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Ersin için ilk etapta Beşiktaş'a 5 milyon euro teklif eden Nice'e Beşiktaş'ın yanıtı ise 12 milyon euro oldu.

LILLE DE İSTİYOR

Ligue 1'de şampiyon olan Lille'in milli kalecisi Mike Maignan'ın Milan'a gitmesi halinde yerine Ersin'i transfer edeceği de haberde yer alırken, Nice'in yeni bir teklif daha yapacağı ifade edildi.

"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR"

Şampiyonluk sonrasında Avrupa'dan teklif alıp almadığı sorulan Ersin Destanoğlu, "Bana gelen bir şey yok, kulübe geliyordur. Bazen maçlardan sonra birkaç haber görüyorum. Benlik bir şey yok, menajerime gelmiştir. Sezon içinde şampiyonluğa giderken kafam dağılmasın diye bu konuları duymak istemedim. Sezon yeni bitti. Avrupa'da oynama hayalim var. Doğru zamanda gitmek istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum, oturmak bana göre değil. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Onun altına düşmek istemiyorum, şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 13 maçta kalesini gole kapatarak siyah-beyazlıların çifte şampiyonluğunda büyük rol oynadı.