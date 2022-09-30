Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma tamam! Maaşı ve serbest kalma maddesi...

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Orta Çizgi'nin haberine göre Siyah Beyazlı yönetim genç file bekçisi ile 4 yıllığına anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre Ersin Destanoğlu, Beşiktaş Kulübü'nden yıllık 12 milyon TL para kazanacak.

Öte yandan yapılan anlaşmaya göre Ersin Destanoğlu'nun serbest kalma maddesi yıl yıl bölündü. Ocak ayında sözleşme fesih bedeli 7 milyon Euro olarak belirlenirken, ikinci yıl 8 milyon Euro, 3.yıl 9 milyon Euro ve son yıl 10 milyon Euro olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde bu anlaşmayı resmen duyurması bekleniyor.