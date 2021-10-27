Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu hayalini açıkladı! 'Belki 2, belki 4 yıl sonra...'

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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray galibiyeti hakkında konuşan Ersin Destanoğlu "Derbiden galip ayrıldık. Derbiler özeldir. Kazandık. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtardım. Takım adına güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Mustafa Muhammed'in penaltısıyla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Tüm penaltıcılar izledim. En çok nereye atıyorlar izlemiştim. Penaltıdan sonra Mustafa Muhammed topu aldı. Hislerim tuttuğum köşeydi. Son ana kadar bekleyip kurtardım. Son dakikalarda kurtardığım için önemliydi. Analiz önemli. Her maçtan önce tüm rakipleri izliyorum. Bu sayede kurtardım." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'NIN TARTIŞILMAZ BİR YETENEĞİ VAR"

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ilgili sorulara yanıt veren Ersin Destanoğlu "Muslera çok büyük kaleci. 10 yıldır burada. Birçok gencin örnek aldığı bir kaleci. Belki basit goller yiyebiliyorlar ama tartışılmaz yeteneği var. Basit gol her maçta yeniyor, sadece derbide değil. Dalgınlık oluyor, konsantre durumuna göre olabiliyor. Eleştiri alabiliyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yapıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

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"MERT AĞABEY BANA ÇOK DESTEK OLUYOR"

Mert Günok ile rekabeti hakkında konuşan 20 yaşındaki kaleci "Rekabet her bölge, her oyuncu için önemli. Mert Ağabey geldiğinden beri bana çok destek oluyor. Ajax maçında şöyle orta keserler, böyle olur diye detaylı anlattı. Ben de ona başarılar diliyorum, hep yanında oluyorum. Rekabet ortamı da takıma yansır. Yansıyınca iyi sonuçlar alırız. Aramız çok iyi." dedi.

"A MİLLİ TAKIM'I BEKLİYORUM"

Milli Takım'la ilgili açıklama yapan Ersin Destanoğlu "Beklediğim bir yer A Milli Takım. 20 yaşımdayım. Birçok genç oyuncu gitti, Rıdvan gibi. Ben sahada elimden geleni yapayım, kulübümde en iyi performansı göstereyim çağıracağımı biliyorum. Kasım olmaz mart olur, mart olmaz yazın olur. Elimden geleni yapınca çağrılacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

"RIDVAN'LA 13 YAŞINDAN BERİ BERABERİZ"

Rıdvan Yılmaz'la ilgili soruları cevaplayan Ersin "Rıdvan Yılmaz ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk. Evlerimiz yakındı. 13 yaşımdan beri birlikteyiz. Okula beraber gider gelirdik. Sevinç sırasında kulağıma neden uzandı bilmiyorum, belki de boyu oraya yetti. Kulağımı ağrıttı." dedi.

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"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR"



Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyleyen Ersin Destanoğlu "Manuel Neuer örnek aldığım bir kaleci. Birçok ligi izler, takımı takip ederim. 1.5-2 senedir a takım kalesini koruyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır. Onlar da takip etsin, çalışmayı bırakmasınlar, ellerinden geleni yapsınlar. Ben öyle yaptım. Hiç yılmadım. A takıma 16 yaşımda çıktım. 5. kaleciydim. Hep çalıştım. Kaleye geçince bırakmamak için elimden geleni yaptım. Avrupa'ya gitme hayalim var. Beşiktaş'ta oynuyorum şu an, bu seneye de çok odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynayıp sonuç alamıyorduk. Sonuç da alacağız artık. Bu sezon önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Belki bu sezon bitince, belki 2 sene içinde bu hedefime ulaşırım. Şu an burada çok önemli maçlar oynuyoruz. Beşiktaş daha önemli şu an. Birçok ligi izliyorum, tüm ligleri seviyorum. Şu an sevdiğim ligi söylemek, şu takımı seviyorum demek 'Bu takıma gider' diye haberler çıkartabilir. Söylemek doğru olmaz o yüzden." açıklamasını yaptı.

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"SERGEN YALÇIN ARKAMDA DURDU"

Sergen Yalçın'a verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden genç kaleci, "Basit hatalar yaptığımızda bile hep arkamızda durdu. 19-20 yaşında genç bir kaleciye şans vermek ve arkasında durmak kolay değil. Sergen Hocamıza teşekkür ediyorum. Onun övgüleri beni gururlandırıyor." dedi.

"EN ÇOK ZORLANDIĞIM FORVETLER..."

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'a karşı zorlandığını ifade eden Ersin, "En çok zorlandığım forvetler Cenk Tosun ve Burak Yılmaz. İkisi de üst düzey golcüler. Ülke futbolu için de çok önemli değerler" diye konuştu.