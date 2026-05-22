Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi!

Sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta iç transfer çalışmaları başladı.
YÖNETİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR
Siyah beyazlıların ilk gündem maddelerinden biri 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek kaleci Ersin Destanoğlu’nu takımda tutmak. 25 yaşındaki file bekçisinin temsilcisi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.
Toplantıda, tarafların gelecek sezon planlaması, oyuncunun takım içindeki rolü ve sözleşme süreci üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Yönetimin, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutmak istediği ifade edildi.
Ersin'in de Beşiktaş’ta kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Milli takım kampında bulunan deneyimli kalecinin, sonrasında yeniden yönetimle görüşeceği öğrenildi.