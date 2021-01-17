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GeriFutbol Beşiktaş'ta Erol Kaynar'dan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Erol Kaynar'dan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması

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Beşiktaş'ta Erol Kaynar'dan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması
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Beşiktaş'ta İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Galatasaray derbisi öncesi flaş bir açıklamada bulundu.

Erol Kaynar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı

Fair play ruhuna tamamen inanan bir camia olarak derbi maçının da bu ruha uygun şekilde cereyan etmesini arzu ediyoruz.

Daha önce belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır’dan tek beklentimiz, "derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir."

Bununla birlikte VAR sistemi, hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın VAR'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz.

Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle.

Beşiktaşta Erol Kaynardan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması

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