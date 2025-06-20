Beşiktaş’ta Ernest Muçi ve transfer kararı! Bonservisi belli oldu

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Beşiktaş'ta geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Ernest Muçi ile yollar ayrılabilir.

Siyah-beyazlıların 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Polonya ekibi Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu ile Avrupa'dan ilgilenen takımların olduğu ifade edildi.

Beşiktaş ise Ernest Muçi'yi 10 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor.

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Muçi bu maçların 23'ünde ilk 11'de yer aldı.