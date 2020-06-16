Beşiktaş'ta Erdoğan Kaya'ya gün doğdu

Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette Vida’nın alternatifi olarak gösterilen Erdoğan’ın oynaması gerektiğini ifade eden Yalçın’ın önümüzdeki süreçte 19 yaşındaki stopere de formayı vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. Genç futbolcu, 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştı.

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