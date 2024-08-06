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Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan'ın ayrılığı açıklandı!

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#Transfer#Beşiktaş#Emrecan
Beşiktaşta Emrecan Uzunhanın ayrılığı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 20:51

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor'a transfer oldu.

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Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın 1 sezonluğuna Antalyaspor'a kiralandığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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#Transfer#Beşiktaş#Emrecan

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