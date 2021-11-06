Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Trabzonspor sonrası tepki! 'Operasyon var'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

Milli araya morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular... Bir süredir takım olarak oynamayı beceremedik. Taraftarımız takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Hocamıza güveniyoruz. Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen seneki performansın üstünde bir performansı gösterebilecek kabiliyette. Taraftarımız ve camiamız inanmaya devam etsinler. Beşiktaş bunları atlatacaktır

ORGANİZE BİR EKİP...

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Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tabii biz de daha iyi oynamalıyız. Bu, bir bahane olmayacak. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip, operasyon var