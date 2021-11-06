Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Trabzonspor sonrası tepki! 'Operasyon var'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik! Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...#Beşiktaş
İstanbulda inanılmaz anlar Santimetrelerle kurtuldularİstanbul'da inanılmaz anlar! Santimetrelerle kurtuldular#İstanbul
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Trabzonspor, Beşiktaşı 90+6da yıktıTrabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da yıktı#Süper Lig
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor#Meteoroloji
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan aşının önemine vurguKovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan aşının önemine vurgu#Koronavirüs
Durdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybettiDurdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybetti#Boşanma Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Tahanın hayali gerçek olduCumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Taha'nın hayali gerçek oldu#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Dolmabahçede saha karıştı Trabzonsporda Uğurcan Çakır kırmızı kart gördüDolmabahçe'de saha karıştı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü#Trabzonspor
Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştuSanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştu#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Bu millet, bu devleti sana teslim eder miErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu millet, bu devleti sana teslim eder mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Karşınızda Maykıl Fikret Herkes onun enerjisiyle keyifleniyorKarşınızda 'Maykıl Fikret'! Herkes onun enerjisiyle keyifleniyor#Michael Jackson
Küfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyorKüfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyor#İYİ Parti
Asgari ücretle ilgili flaş adım Bakanlık harekete geçtiAsgari ücretle ilgili flaş adım! Bakanlık harekete geçti#Asgari Ücret
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Trabzonspor sonrası tepki! 'Operasyon var'

#Beşiktaş#Kocadağ#Süper Lig

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

Milli araya morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular... Bir süredir takım olarak oynamayı beceremedik. Taraftarımız takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Hocamıza güveniyoruz. Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen seneki performansın üstünde bir performansı gösterebilecek kabiliyette. Taraftarımız ve camiamız inanmaya devam etsinler. Beşiktaş bunları atlatacaktır

ORGANİZE BİR EKİP...

Haberin Devamı

Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tabii biz de daha iyi oynamalıyız. Bu, bir bahane olmayacak. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip, operasyon var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kocadağ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy