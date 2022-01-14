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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig
Beşiktaşta Emre Kocadağdan Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;

Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük

EMEKLERİNİ HEBA EDECEK

Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi... 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek

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EN FAZLA MAĞDUR OLAN TAKIM

VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. İzleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı, bu sene itibarıyla en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda.

SON DAMLA DA TAŞTI

TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler -yönetimler, başkanlar- de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım. Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar, VAR'ın maçta olduğunu göremedik. O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor.

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig

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