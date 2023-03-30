Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan açıklama: 'TFF'nin kararını kabul etmiyoruz'

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;

Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor

ACELECİ BİR KARAR ALINDI

TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor.

KABUL ETMİYORUZ

UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor. TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz.

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ADİL BİR ÇÖZÜM MÜ?

Biz, lig bittiğinde 18 deplasman oynayacağız. Başka rakibimiz 16, başka rakibimiz 17... Bu adil bir çözüm müdür? Bununla ilgili bir cevap getirmelerini bekliyoruz. 1 golle şampiyonluklar yaşanıyor. Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım.

BU KESİN ÇÖZÜM MÜDÜR?

Ligden çekilen takımların lige olan etkisinin sıfıra yakın yapmamız lazım. Sıfır olma ihtimali yok. Alınan hiçbir karar tamamen doğru veya yanlış olmayacak. Vicdanlı tarafa yaklaşacak yegane sonuç, bizim önerdiğimiz çözüm olur. Bu takımlar keyfi olarak maça çıkmamazlık yapmıyorlar. Bu takımlarımız lige devam edemiyorlar. Lige etkileri yok. Bu takımları lige başlamamış gibi saymamız gerekiyor. Bu kesin çözüm müdür? Bizim için doğruya en yakın çözüm budur.

GALATASARAY'IN 3 PUAN ALACAĞININ GARANTİSİ VAR MIYDI?

Galatasaray, Hatay deplasmanında son 3 sezondur puan alamamış. Galatasaray'ın orada 3 puan alacağının garantisi var mıydı? Benim puan kaybettiğim yerde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğinin garantisi var mı?

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