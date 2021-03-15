Beşiktaş'ta Emre Kocadağ: "Lig maçından çok daha zor olacak"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta akıllar pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinden önce yarın Başakşehir ile yapılacak kupadaki yari final mücadelesinde. Ziraat Türkiye Kupası’nda en son 10 sene önce şampiyonluk yaşayan sonrasında finale dahi kalamayan siyah beyazlılarda futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ bu maçın önemini şu sözlerle anlattı: “Başakşehir ile oynadığımız Süper lig maçı zorlu geçti. Ziraat Türkiye Kupasında ise durum farklı olmayacak. Hatta salı günkü karşılaşma çok daha zorlu geçecek. Çünkü bu karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve hata yapma lüksümüz yok.

YALÇIN VE TAKIMA GÜVENiMiZ TAM

Rakibin de ligdeki durumu göz önüne alındığında kupada daha farklı bir motivasyonla sahada olmasını bekliyoruz. Bu nedenle F.Bahçe derbisinden önce Başakşehir engelini kazasız geçmek bizim birinci önceliğimiz. Sezon başından bu yana teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibi takımdaşlık ruhunu takıma aşıladılar. Genç veya tecrübeli fark etmiyor herkes yardımlaşıyor, kenetleniyor ve yakalanan bu sinerji sonuçlara da olumlu yansıyor. Başakşehir’i geçerek finale çıkacağımıza inanıyoruz..”

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...