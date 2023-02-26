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Yaşanan deprem felaketi sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerimizde hayat dururken futbolda birçok kulüp de lige devam edememe kararı aldı. TFF de söz konusu kulüplerin gelecek sezon hakları saklı kalmak üzere bu sezon ligden çıkarılacaklarını duyurdu. Bununla beraber son günlerde özellikle Süper Lig’de “Çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?” tartışmaları gündemde. Özellikle Beşiktaş Kulübü’nün, Süper Lig’den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın tüm sezon boyunca oynadığı maçların geçersiz sayılması yönünde öneride bulunduğu biliniyor.

ÇEBİ: DEPLASMANDA OYNAYAN İLE İÇ SAHADA OYNAYAN BİR Mİ?’

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından TFF, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3’er puan alacağını belirtmişti. Beşiktaş Kulübü ise TFF’nin bu kararına tepkili.

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Nitekim Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde Lig radyoya yaptığı açıklamada “Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor.

Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep’te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

KOCADAĞ: UEFA ÇEKİLEN TAKIMIN TÜM PUANLARININ SİLİNMESİNİ ÖNERİYOR

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada, taleplerinde haklı olduklarını söyledi.

Kocadağ “UEFA’nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” dedi.

Siyah beyazlıların bu konuda TFF ile temas halinde olduğu, başka kulüplerinde Beşiktaş ile aynı hassasiyete sahip olduğu öğrenildi. Mevcut karara göre Hatay ve Gaziantep kalan maçlarında 3-0 yenik sayılacak.

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Gözden Kaçmasın Koray Durkal: Ulusal liglerde söz ilgili federasyonun Haberi görüntüle

KORAY DURKAL YAZDI: ULUSAL LİGLERDE SÖZ, İLGİLİ FEDERASYONUN

Siyah beyazlıların bu konudaki tezi ise Şampiyonlar Ligi Yönetmeliği. Söz konusu yönetmeliğin 28. maddesinin 3. fıkrasında “Bir kulüp, grup maçlarını tamamlamadan diskalifiye edilir veya bir sebepten dolayı çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır” ifadesi kullanılmakta.

SON KARARI TFF VERiR

Ligden çekilen takımların tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğine dair ağırlıkla Beşiktaş cephesi bu maddeyi öne sürse de Türkiye Futbol Federasyonu ulusal liglerin düzenlenmesinde FIFA ve UEFA’dan görüş alabilir ancak nihai kararı kendisi verir. TFF Statüsü doğrultusunda hazırlanan Futbol Müsabaka Talimatı ve Süper Lig Statüsü de benzer hükümler içermektedir.

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FIFA NE DiYOR?

FIFA Statüsü Uygulama Yönetmeliği 10. madde uyarınca da ulusal liglerde düzenlemenin üye Federasyon tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

UEFA NE DiYOR?

UEFA da madde 51 ile FIFA ile aynı düzenlemeye yer vermiştir. Dolayısıyla, FIFA ve UEFA, üye Federasyonlara ulusal liglerin düzenlenmesi konusunda serbestlik tanımıştır.

FEDERASYONDAN FARKLI EMSAL KARARLAR

Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda, Ankaragücü ile aynı yönetime sahip olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Ankaraspor 1. Lig’e düşürülmüştü. TFF başkent ekibinin o tarihe kadar oynadığı ve 5 puan kazandığı 4 maçın sonuçlarını yok saymıştı.

SAMSUNSPOR KAZA YAPMIŞTI

1988-89 sezonunda 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçı için Malatya deplasmanına giderken kaza geçiren Samsunspor lige devam edememiş, kırmızı beyazlıların ilk yarıda aldıkları sonuçlar geçerli kalmıştı.

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1999 DEPREMi ETKiLEDi

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depremi olduğunda 1999-2000 sezonunda 2. Lig’de henüz ilk hafta maçları oynanmıştı. Sakaryaspor ile Düzcespor depremin ardından ligden çekildi. İki takımın ilk hafta oynadığı karşılaşmaların skorları geçerli sayıldı.

KOZAN-ERZiNCAN DEVAM EDEMEDi

1996-97 sezonunda 2. Lig’de Erzincanspor, bir sonraki sezon 3.Lig ekibi Kozanspor Kilis deplasman maçlarına giderken ölümlü kazalar yaşadılar. İki ekip de çekilirken o güne kadar oynadıkları maçların skorları tescil edildi.

AMATÖR LiGLERDE OYNANAN MAÇLAR GEÇERLi KALIYOR

Türkiye’de ligden çekilmelerin en çok yaşandığı yerler amatör kümeler. TFF tüm çekilme veya ihraçlarda söz konusu takımın o döneme kadar oynadığı maçların skorlarını geçerli sayıyor.

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EN ÇOK BEŞiKTAŞ iSTANBULSPOR VE GiRESUN’A YARAYACAK

Eğer Hatayspor ve Gaziantep FK’nın sezon boyunca oynadığı tüm maçlar oynanmamış sayılırsa bundan kalan 17 takımın hepsi az veya çok etkilenecek. Bundan en çok zarar gören ekipler, altışar puanı gidecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa. Özellikle Fenerbahçe’nin hemen arkasındasi Başakşehir ve Beşiktaş’la puan farkı erirken aşağıda Ankaragücü ve Kasımpaşa, sadece birer puanları gidecek olan Giresunspor ve İstanbulspor’a geçilecek. Giresunspor ve İstanbulspor dışında bu uygulama en çok Beşiktaş’a yarayacak.