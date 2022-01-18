Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan yok, sahne Oğuzhan Özyakup'un

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Süper Lig’deki hafta içi mesaisinde bugün Karagümrük’e konuk olacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Son maçta sahasında Gaziantep’i 1-0 yenerek moral bulan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli bugün en büyük kozunun Miralem Pjanic olacağını belirtirken, son haftaların parlayan yıldızı olan ancak sakatlığı bulunan Emirhan İlkhan’ın yerine Oğuzhan Özyakup’a şans tanıyacak. İlk 11’de başlaması beklenen Oğuzhan’dan saha içi liderliğini alması da istenecek.

Welinton ve Atiba da sakat

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı karantina süresi biten Atiba ve Alex’in ise tedavilerinin bittiğini belirterek sakatlığı süren N’Koudou, Mert ve Umut Meraş’ın ise Karagümrük maçında olmayacağını söyledi. Sakatlıklar ile ilgili de bir açıkalama yapan Beşiktaş Kulübü, Welinton’dan alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama; Emirhan İlkhan’ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Atiba’nın da uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği aktarıldı. Bununla beraber siyah beyazlıların bugün Karagümrük karşısında 3-5-2 dizilimiyle sahaya çıkacağı ifade edildi.

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Süper Lig’de iki maç daha oynanacak

Hafta için mesaisi yapan Süper Lig’de bugün Karagümrük-Beşiktaşbuluşmasının yanı sıra iki karşılaşma daha oynanacak. İlk olarak saat 17.00’de Gaziantep FK, ligde son sırada yer alan ve düşme hattından çıkaraj üst sıralara yükselme mücadelesi vermek isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Süper Lig lideri Trabzonspor’un en yakın takipçisi olan lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor Adana Demirspor’u ağırlayacak. MEDAŞ Stadı’ndaki maçın hakemi Yasin Kol.