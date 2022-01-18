Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan yok, sahne Oğuzhan Özyakup'un

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni... Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan yok, sahne Oğuzhan Özyakup'un

#Beşiktaş#Malatyaspor#Oğuzhan Özyakup
Beşiktaşta Emirhan İlkhan yok, sahne Oğuzhan Özyakupun
İsmail ER

Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle Karagümrük kadrosuna alınmadı. Bu sezon 10 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabilen Kartal, Karagümrük karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor. En büyük kozunun Pjanic olacağını belirten teknik direktör Önder Karaveli, G.Antep maçına yedek başlayan Oğuzhan’a a bu kez 11 ve orta sahanın ilerisinde şans tanıyacak.

Haberin Devamı

Süper Lig’deki hafta içi mesaisinde bugün Karagümrük’e konuk olacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Son maçta sahasında Gaziantep’i 1-0 yenerek moral bulan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli bugün en büyük kozunun Miralem Pjanic olacağını belirtirken, son haftaların parlayan yıldızı olan ancak sakatlığı bulunan Emirhan İlkhan’ın yerine Oğuzhan Özyakup’a şans tanıyacak. İlk 11’de başlaması beklenen Oğuzhan’dan saha içi liderliğini alması da istenecek.

Welinton ve Atiba da sakat

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı karantina süresi biten Atiba ve Alex’in ise tedavilerinin bittiğini belirterek sakatlığı süren N’Koudou, Mert ve Umut Meraş’ın ise Karagümrük maçında olmayacağını söyledi. Sakatlıklar ile ilgili de bir açıkalama yapan Beşiktaş Kulübü, Welinton’dan alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama; Emirhan İlkhan’ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Atiba’nın da uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği aktarıldı. Bununla beraber siyah beyazlıların bugün Karagümrük karşısında 3-5-2 dizilimiyle sahaya çıkacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta sakatlık şoku 3 isim Karagümrük maçında yokBeşiktaş'ta sakatlık şoku! 3 isim Karagümrük maçında yokHaberi görüntüle

Süper Lig’de iki maç daha oynanacak

Hafta için mesaisi yapan Süper Lig’de bugün Karagümrük-Beşiktaşbuluşmasının yanı sıra iki karşılaşma daha oynanacak. İlk olarak saat 17.00’de Gaziantep FK, ligde son sırada yer alan ve düşme hattından çıkaraj üst sıralara yükselme mücadelesi vermek isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Süper Lig lideri Trabzonspor’un en yakın takipçisi olan lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor Adana Demirspor’u ağırlayacak. MEDAŞ Stadı’ndaki maçın hakemi Yasin Kol.

Beşiktaşta Emirhan İlkhan yok, sahne Oğuzhan Özyakupun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Malatyaspor#Oğuzhan Özyakup

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19