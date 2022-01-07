Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, Sergen Yalçın'ın tahtına aday! Arda Turan detayı... Altyapı hocaları ve Sergen Yalçın bizzat Emirhan'ı anlattı...

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TFF Süper Kupa’da Antalya’yı geçerek zirveye çıkan Beşiktaş, Katar’da sezonun 3. kupasının yanı sıra geleceğin yıldız adaylarından biri olması beklenen Emirhan İlkhan’ı da kazandı. 80. dakikada maça dahil olan 17 yaşındaki futbolcu, izleyenleri kendisine hayran bırakırken 40 dakika içinde yerine girdiği Kenan Karaman’ın 80 dakikadaki performansını geride bıraktı. Peki kimdir Emirhan İlkhan? Herkesin merak ettiği genç futbolcuyu mercek altına alırken, onu yetiştiren teknik adamlara Emirhan’ı sorduk...

8 yaşından beri Beşiktaş'ta

Futbola Bayrampaşa’da başladı. Semtin yetiştirdiği önemli futbolculardan Necip Uysal, Okan Buruk ve Arda Turan idolleri oldu. Emirhan, Beşiktaş’ta 8 yaşında futbola başlarken, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başladı. Fizik ve tekniğinden çok oyun zekasıyla kendisini ön plana çıkarmıştı. Bu yeteneğinden dolayı da milli takımlar altyapı koordinatörleri tarafından sürekli takip edildi ve halen U18 Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi de gelişimini yakından takip ettiği Emirhan İlkhan ile ilgili şunları söyledi:

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4 boyutlu çalışmalarda birinci

“Altyapımızda birçok önemli yetenek var. Ama hepsi de sırasıyla kadroda yerini alıyor. Öncelikle iyi birey, ardından sporcu yetiştirme felsefemizle branşlara kabul ediyoruz. Emirhan ise en çok göze batanlardan. Oyunun iki yönünü kullanabilen, 4 boyutlu çalışmalarımızda en yüksek puanı alan oyuncuların başında geliyor. Müthiş zeki. Biz onu efsane futbolcu Sergen Yalçın’a benzetiyoruz. Çok çalışıp kendini geliştirmesi gerekiyor. Üzerinde durulması gereken oyunculardan biri. Emirhan gibi elimizde birçok oyuncu var.

Asi ruhlu, çevresine dikkat etmeli

Şu anda Van’ı çalıştıran Beşiktaş’ın eski altyapı antrenörlerinden Saffet İşler çok yakından tanıdığı Emirhan İlkhan’ın özelliklerini överken “Beşiktaş altyapısından son yıllarda yetişen önemli yetenek. Biraz asi ruhlu. Çevresine dikkat etmesi gerek. Beşiktaş altyapısında çok iyi eğitim aldı. Aynı doğrultuda giderse Türk futbolu büyük bir yetenek kazanacak. Ben onu Sergen Yalçın ve Guti Hernandez’e benzetiyorum. Sergen’in akıl dolu oyun okuyuşu ve zekası, vücut çalımlarından zaman zaman kesitler sunuyor. Asi ruhunu kenara bırakırsa Türkiye değil, Avrupa’nın aranılan oyuncusu olur” değerlendirmesini yaptı.

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Kendine özel yeteneklere sahip

Genç Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı Şenol Ustaömer, şu an U18 Milli Takım forması giyen Emirhan İlkhan’ı şöyle anlattı: “14-15 yaşından bu yana milli takımda forvet arkasında oynuyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisinden çok ümitliyiz. Beşiktaş oynattı, kendisini gösterme şansı buldu. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı gibi Beşiktaş A takımında kalıcı olmasını bekliyorum. Emirhan, öncelikle çok çabuk bir oyuncu. Kısa mesafede adam eksiltiyor. Günümüzde bir futbolcuda bulunması gereken yeteneklerin çoğuna sahip.

Yeter ki şans verilsin

Ben, açıkçası Emirhan İlkhan’ı kimseye benzetemiyorum çünkü kendisinin özel yetenekleri var. Süper Kupa finalinde izleyince gururlandım. Bizim ülkemizde Emirhan gibi birçok oyuncu var. Yeter ki şans verilsin.”

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SERGEN YALÇIN: ÇOK ÇALIŞMALI VE DİKKAT ETMELİ

Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın, genç Emirhan İlkhan’ı A takıma antrenmanlara aldıklarını ve idmanlarda müthiş performansı ile kumaşını yansıttığını söyledi.

Altyapıdaki performansı da öven Yalçın şu ifadeleri kullandı: “10 numara ve sol kanatta çok yetenekli. Onun yerinde Rachid Ghezzal ve birkaç oyuncu vardı.

Altyapının eseri

Fakat hiçbir zaman yılmadı antrenmanlarda hırslı ve teknik olması beni umutlandırdı. Sol ayağı ile sergilediği figürler ve çalımlarla rakibi rahatça oyundan düşürüyor. Altyapıdan tüm hocaları Mehmet Ekşi, Önder Karaveli, Halim Okta, Ömer Gülen, Yasin Sülün, bu oyuncu üzerinde müthiş emek sarf ettiler. Hepsinden aldığım bilgi doğrultusunda A takıma kazandırmıştım. Bundan sonra yolu daha iyi olur. Çok çalışması ve dikkat etmesi gerekir.”

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GÜNTEKİN ONAY: YEŞİL SAHADA BU KADAR ÖZGÜVENLİ OLMASI ÇOK ŞAŞIRTICI

Emirhan, 2004 yaş grubunda Türkiye’nin en yetenekli oyuncularından biri. Milli takımlarda da forma giyen, teknik kapasitesi, oyun zekası son derece yüksek bir cevher. 17 yaşındaki bir çocuğun ilk kez forma giydiği A takımda bu kadar özgüvenli olması da oldukça şaşırtıcı.

ÇOK ÇALIŞMASI ŞART

Normalde bu yaştaki oyuncular A takıma çıktıkları zaman maçta veya antrenmanlarda çekingen ve ürkek davranırlar, hata yapmaktan korkarlar. Ancak Emirhan’ın belki de yeteneklerinden daha önemli özelliği sahip olduğu büyük özgüven. Ümit ediyorum ki daha fazla süre alacak, güçlenip tecrübe kazanacak ve Türk futbolu büyük bir yeteneğe sahip olacak. Ancak yine de çok çalışması şart.

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UĞUR MELEKE: KENAN KARAMAN'IN SÜRELERİNİN EN AZ YARISINI ALMALI

Emirhan, bu sezon kendini UEFA Gençlik Ligi’nde göstermiş bir isim. Hem Dortmund, hem Ajax hem de Sporting’e karşı gol ya da asist yaptı, hiçbir rakibi pas geçmedi. 2003’lülerin ağırlıklı olduğu ortamda 2004’lü olmasına rağmen maçlara etki etti.

ÇOK CESUR VE CÜRETKAR

Normalde bir 8 numara oyuncusu. U19’da sağ iç oynuyor ama Önder Karaveli dün onu sağ açık olarak soktu. Çok cesur, çok cüretkâr. Öz güveni etkileyici. Kenan’ın 80 dakikada yaptıklarının iki katını 40 dakikaya sığdırdı. Belli ki Beşiktaş’ın öz kaynaklarından umut var. Sırf bu sebeple bile Önder Karaveli’den faydalanmaya değer. Sezonun geri kalanında Kenan’ın dakikalarının en az yarısını Emirhan almalı gibi hissediyorum ben