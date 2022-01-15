Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı

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Süper Kupa’da Antalya ile oynanan karşılaşmada ve Süper Lig’deki Çaykur Rizespor deplasmanında sergilediği performansıyla alkış alan, dün Gaziantep karşısında sahaya ilk 11’de çıkan Emirhan İlkhan, maçın ilk yarısında verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100’le oynayan tek isim oldu.

17 yaşındaki futbolcu 61. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup’a bırakırken, müsabakayı 11/13 isabetle tamamladı.

Emirhan ayrıca, 4 ikili mücadele kazandı, 1 isabetsiz şut çekti, 2 top kaptı. Genç futbolcu karşılaşmanın ardından tribünlere üçlü çektirdi. Taraftarlar siyah beyazlı futbolcuya destek oldu.