Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Donanmanın 007si göreve başladı Donanmanın 007'si göreve başladı#Milli İstihbarat Gemisi
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
Tüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyorTüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyor#Konut
Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatıSahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı#Kumköy Sahili
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar!#Balta
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
Kırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığıKırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığı#Kırmızı Oda
Kırmızı ipin sırrı çözüldüKırmızı ipin sırrı çözüldü!#Serenay Sarıkaya
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı

#Emirhan İlkhan#Beşiktaş#Gaziantep FK
Beşiktaşta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı yendiği maçın ilk yarısında 11 pasın tamamında isabet buldu ve yüzde 100’le oynayan tek isim oldu.

Haberin Devamı

Süper Kupa’da Antalya ile oynanan karşılaşmada ve Süper Lig’deki Çaykur Rizespor deplasmanında sergilediği performansıyla alkış alan, dün Gaziantep karşısında sahaya ilk 11’de çıkan Emirhan İlkhan, maçın ilk yarısında verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100’le oynayan tek isim oldu.

17 yaşındaki futbolcu 61. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup’a bırakırken, müsabakayı 11/13 isabetle tamamladı.

Emirhan ayrıca, 4 ikili mücadele kazandı, 1 isabetsiz şut çekti, 2 top kaptı. Genç futbolcu karşılaşmanın ardından tribünlere üçlü çektirdi. Taraftarlar siyah beyazlı futbolcuya destek oldu.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emirhan İlkhan#Beşiktaş#Gaziantep FK

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu