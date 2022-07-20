Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş, Valerien Ismael'den formayı kaptı

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Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışındaki ikinci ayağı için yarın İspanya’ya gidecek olan Beşiktaş’ta hem İstanbul’da hem de Avusturya’daki çalışmaların en dikkat çeken ismi Emirhan Delibaş oldu. Werder Bremen maçında oyuna sonradan giren Emirhan, önce penaltı yaptırıp 1-0 geride olan takımının skoru dengelemesini sağlarken sonrasında galibiyete getiren golde Oğuzhan Akgün’e asisti yapan isimdi.

KAMPIN YILDIZIYDI

Performansıyla teknik direktör Valerien İsmael’in gözüne giren 19 yaşındaki futbolcu, bu başarısının ödülü alarak, daha sonra oynanan Viktoria Plzen ve Mainz maçlarında ilk 11’de sahaya çıktı. Plzen karşılaşmasında 72 dakika sahada kalan Emirhan, en çok ikili mücadele kazanan ikinci isim olurken en çok top kapan ve en çok adam eksilten futbolcu olarak zirveye çıkmayı başardı.

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MULEKA 11’DE, CENK YEDEK

İspanya’da yapılacak çalışmalara ilk kampa oranla daha az genç oyuncu götüreceklerini belirten İsmael’in, Emirhan Delibaş’ı ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Şu ana dek gösterdiği performansla genç oyuncunun ilk 11’deki yerinin de büyük oranda garanti olduğu ifade edildi. Bu arada takımın yeni transferleri Weghorst ile Muleka’nın da İsmael’in kafasındaki ilk 11’e girdiği belirtilirken, Cenk Tosun’un ise hamle oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.