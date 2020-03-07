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Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu

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Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu
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Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki sağ bek Douglas Santos ameliyat edildi.

Brezilyalı futbolcu Douglas Santos’un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbolcumuz Douglas Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos’a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos’un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

Beşiktaşta Douglas ameliyat oldu

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