Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan 'ikinci yarı' iddiası: 'Farklı olacak'

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Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, ikinci devre için umutlu olduğunu söyledi.

İlk devrede takım olarak sakatlıklardan çok etkilendiklerini belirten Hırvat futbolcu taraftarlara seslenerek “Kimse üzülmesin ligin ikinci yarısında daha teknik ve hırslı bir takım izlettireceğiz” dedi.

Yönetici Kemal Erdoğan da ligin ikinci yarısı için takıma inandıklarını belirterek “Taraftarımızın yüzünü güldürecek potansiyele sahibiz. Beşiktaş geçen yıl imkansızlıklar içinde şampiyon oldu. Bu sezon ise şanssızlıklar yaşadık ancak ligi iyi bir yerde bitireceğiz” diye konuştu.

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N'SAKALA'YA GÖZTEPE TALİP

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N’Sakala’nın Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe’nin gündeminde olduğu iddia edildi. İzmir ekibinin siyah beyazlılar tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ismi B planı olarak düşündüğü, Dinamo Zagreb’li sol bek Francois Moubandje ile yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyeceği öğrenildi.

6 AY SÖZLEŞMESİ VAR

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Trabzonsporlu Yusuf Sarı’nın Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçtan sonra yazdığı “Bravo takım!” mesajını beğendiği için tepki gören 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak kulüp 22 Kasım’da kadro dışı kararını resmen açıklamıştı. N’Sakala devre arası ayrılmazsa sözleşmesinin bittiği haziran sonuna kadar takımdan ayrı çalışmaya devam edecek.