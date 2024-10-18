Beşiktaş'ta diziliş değişiyor! Konyaspor'a karşı çift santrfor...

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Beşiktaş'ta bu sezona iyi başlayan ve en çok forma giyen (12 maç, 1 gol, 5 asist) futbolcuların başında gelen Milot Rashica’nın Kosova Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’u yeni sistem ve diziliş arayışlarına yöneltti.

BU SEZON 10 MAÇTA OYNADI

Bugüne dek Ciro İmmobile’yi tek santrfor olarak oynatmayı tercih eden Van Bronckhorst’un yarın İstanbul’da yapılacak Konyaspor maçında bu oyuncunun yanında Semih Kılıçsoy’u oynatıp çift santrforlu sisteme döneceği öğrenildi.

Van Bronckhorst’un diğer mevkilerde değişiklik yapmayı düşünmediği belirtildi. Bu durumda siyah beyazlıların orta sahası Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario’dan oluşacak. Van Bronckhorst’un çift santrforlu sisteme dönme kararında Semih’in antrenmanlardaki yüksek form grafiğinin önemli rol oynadığı belirtildi. Geçen sezon Beşiktaş’ın flaş ismi olan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta forma giyerken, sadece 3 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve 3 asist üretti.

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