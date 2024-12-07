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Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesine üyelerden büyük tepki: Hesap vermeden kaçıyorlar

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#Beşiktaş#Beşiktaş Divan Kurulu#Hüseyin Yücel
Beşiktaşta Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesine üyelerden büyük tepki: Hesap vermeden kaçıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

Önce Hasan Arat'ın kulüp başkanlığı görevinden daha 1 yıl bile dolmadan istifa etmesi, ardından yerine geçen Hüseyin Yücel'in Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı almasıyla bir kaosa sürüklenen Beşiktaş'ta, şaşkınlık yaratan bir gelişme daha yaşandı.

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Siyah beyazlı kulüpte 21 Aralık Cumartesi günü yapılması gereken Olağan Divan Kurulu Toplantısı, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulunun talebi üzerine iptal edildi.

DİVAN KURULU'NA BAŞVURU YAPTILAR

Beşiktaş yönetimi, Divan Kurulu'na yazılı başvuruda bulunurak, 21 Aralık'ta toplantı için İstanbul dışından ve yurtdışından gelecek Divan üyelerinin bir hafta sonra da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gelme durumuyla karşı karşıya olduğunu belirtip, "Üyelerimizin zor durumda kalmaması için 21 Aralık'taki Divan Kurulu Toplantısı'nın iptalini talep ediyoruz" dedi. Divan Kurulu da bu isteği kabul etti.

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YÖNETİMLERİN İCRAATI DİVAN'DA TARTIŞILIR

Mevcut yönetimin isteğiyle Divan Kurulu Toplantısı’nın iptal edilmesi Beşiktaş camiasında büyük tepki gördü. Divan Kurulu toplantılarına kulübün en kıdemli üyelerinin katılıp görüşlerini dile getirdiğini hatırlatan siyah beyazlılar, “Mevcut yönetim toplantıyı iptal ettirerek muhalefetin konuşmasını engelledi. Kimsenin hesap sormasına fırsat vermeden gitmeyi planlıyorlar. Özellikle mali konularla ilgili ortaya atılan iddiaların ciddi şekilde ele alınıp tartışılması gerekiyordu. Maalesef bu artık mümkün değil. Bu yönetimin icraatları 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul toplantılarına kaldı” ifadesini kullandılar.

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#Beşiktaş#Beşiktaş Divan Kurulu#Hüseyin Yücel

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